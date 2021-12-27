Квартальнов: «Предлагаете Сафонову по 20 минут давать каждую игру? Подумаем»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ), отметив ударный второй период.

Квартальнов признал, что команда долго не могла справится с соперником. «Шикарная концовка игры. Всегда нужно играть до конца, никогда не сдаваться, как бы ни складывался матч. Мы не могли забить. Не могли найти ключики к воротам, но терпели до конца, верили и победили».

Также Квартальнов отреагировал на хет-трик Ильи Сафонова, который провел 13 минут на льду. «Предлагаете ему по 20 минут давать каждую игру? Подумаем. Илья – молодец, рано или поздно должно было пойти. Когда он забил первую, я ему сказал: «Помнишь, когда ты первую в команде забил, сразу забил и вторую? Вот сегодня тоже так нужно». А Павел Зубов мне сказал, что в овертайме Сафонов третью забросит. Так оно и получилось. У парня только начинается дорога в хоккее, но нас, тренеров, очень радует, что он так рано в такой важной игре он начал приносить пользу команде. Это была реальная польза, на это и другие молодые ребята смотрят. Очень много хорошего вытекает из таких моментов».

Ключевым Квартальнов посчитал второй период. «Хороший второй период, в котором мы доминировали. У нас были моменты, но мы не находили ключи, а потом пропустили такой коварный второй гол. Бывает такое – один бросок и залетело, такое бывает в подобных играх, потом и третью пропустили. В том-то и есть сила команды, что она может играть такие матчи».

Наставник признался, что победа очень порадовала. «Нет-нет, мы радовались тому, что игра переворачивалась. Согласен, что было бы непросто. Но радовало, что ребята перевернули игру. Шайба не шла, соперник очень здорово играл, много блокировал шайбы, нужно было проявить мастерство».

Отдельно Кваартальнов отметил игру Зарипова. «И Данис Зарипов очень здорово отдал передачу Сафонову, это хорошо, что находится такой человек, который может найти клюшку партнёра. Мы много об этом говорили, но у ребят не получалось, а Данис это сделал, и всё пошло».

Комментируя дебют канадского защитника Джейсона Демерса, тренер остался доволен. «У нас впервые в сезоне сыграли пять иностранцев, это хорошо. Я уверен, что он может и должен играть сильнее, надо немножко потерпеть. Теперь мы пойдём дальше целой командой, дождёмся ещё травмированных. Джейсон сыграл неплохо, но мы ждём, что будет лучше, качественнее, надо будет много поработать».

Говоря о другом канадском страже обороны - Марко Барберио, Квартальнов не стал выносить оценку. «Пока посмотрим, что с Димкой Юдиным, он ненадолго вылетел. Может быть, Марк и дальше будет играть. Сейчас подумаем, как Эрика Фера заявить в следующей игре, ему нужно играть, не надо засиживаться. Он большой парень, на вбрасываниях может помочь и в других моментах. Сегодня последний день дедлайна, после 12 часов уже нельзя ничего делать, так что команда готова».

А вот игрой шведского форварда Пера Линдхольма Квартальнов остался доволен. «Он играет очень здорово, помогает, мы ставим его в разные линии – он везде играет. И с молодыми парнями, и с Димой Кагарлицким, у него сразу другой хоккей начался, который мы хотим видеть от него. Это очень хороший, качественный хоккеист».

Комментируя шестерых легионеров в команде, тренер пояснил, что поможет ротация. «Будем ратировать, мы довольны всеми игроками, но, чтобы дебют Фера не откладывать в долгий ящик, будем смотреть, где лучше выпустить троих иностранцев – в защите выпускать или в нападении. Они все хоккеисты высокого уровня, это понятно», – сказал Квартальнов.