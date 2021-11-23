Квартальнов о победе над «Динамо-Ригой»: «Два периода были не в своей тарелке»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над рижским «Динамо» (4:2), рассказав о ротации и реакции на удаление Михаила Глухова.

Тренер поблагодарил игроков: «Довольны третьим периодом, вытащили матч. Данис Зарипов забил хороший гол, но там и Даниил Тарасов перевернул игру. Димка Воронков поставил точку, доиграли, хотя два периода были не в своей тарелке, должны были играть лучше».

Комментируя драку с участием Михаила Глухова, Квартальнов не стал оправдывать своего игрока: «Судьи приняли такое решение, здесь тяжело что-то комментировать. Они смотрели видеоповтор, приняли правильное решение. Игрок „Динамо“ уже отдавал шайбу, Мишка (Михаил Глухов — прим. Т-и) не успевал, надо было просто уйти от стыка».

«Потом мы выпрыгнули впятером, это тоже подкосило. Пять минут в меньшинстве в первом периоде — это многовато, а при нарушении численного состава не сработали, получили гол. Драка драке рознь. Игрок „Динамо“ вступился за товарища, Мишка принял бой — это нормально. Он не хотел драться, никогда грязно не играет, но так получилось. Еще раз: драка драке рознь», — добавил специалист.

Тренер также объяснил, почему Александр Бурмистров пропустил матч: «У него повреждение».

Говоря о нехватке эмоций у хозяев, Квартальнов посетовал на сложный календарь: «Длинный чемпионат, сегодня у нас много хоккеистов пропускали матч, Мишка Глухов удалился до конца игры. Пришлось перекраивать тройки. Тому же Крису Хенкелю дали отдохнуть, Никита Дыняк травмирован. Удаление нас немного подвело, получили еще одно удаление на смене, а там могли бы без него играть. В последнее время мы неплохо играли „4 на 5“. После гола немного не могли прийти в себя, а после второй шайбы „Динамо“ стали играть, реализовали свои моменты».

Наставник отдельно высказался о ротации в обороне: «У нас играют те ребята, которых рекомендует главный тренер „Барса“ Сергей Васильевич Душкин, мы смотрим на них. Играют те, кто готов. Не исключаю, что Валиев получит шанс. По-моему, он даже пропускал какую-то игру в ВХЛ. Никаких вопросов к Ринату нет».

Комментируя вратарскую позицию, Квартальнов сказал, что будет играть и Бобков: «Да, планируем. Тимур [Билялов] молодец, помогает нам в непростых моментах. Конечно, будем задействовать».

А вот конкретизировать актуальную тему усиления наставник не стал: «Читаю эти новости. Надеюсь, мы усилимся, время еще есть. Мы бы очень этого хотели, работаем. Пока ничего не могу вам сказать».