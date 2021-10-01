Квартальнов о победе над ЦСКА: «Большинство начало работать, это здорово»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции гостевую победу над ЦСКА (2:1), отметив налаживание большинства и рассказал о кадровых проблемах команды.

Квартальнов отметил два гола в большинстве: «Первый период мы начали чуть робко, снова пропускали разящие атаки, но неплохо сыграли второй и третий период. Большинство начало работать, это здорово, особенно когда играешь с такой командой. ЦСКА здорово играет в меньшинстве, и две шайбы им забросить — это хорошо. Но чуть-чуть недотерпели в концовке».

Сравнивая первую (1:2ОТ) и сегодняшнюю игру с ЦСКА, наставник казанцев не заметил у соперника принципиальных изменений: «Мы все-таки концентрируемся на своей игре, на своем состоянии. У соперника было несколько новых ребят, если в двух словах говорить. А принципиально ничего не изменилось, мы увидели то, что ожидали».

Квартальнов не стал сетовать на поражение в Хельсинки: «Сложности у всех есть, армейцы тоже много матчей играют в три звена. Состояние наше нормальное, всегда хочется быть посвежее, но у нас длинный календарь с перелетами и переездами».

Также наставник сказал про Билялова: «Тимур Билялов с нами не полетел. В общем-то, там ничего сложного, но пока не может выступать. Если бы Тимур был в Москве, он бы был в заявке вторым вратарем. Он уже готов к работе и завтра переходит в общую группу, возможно даже сыграет в следующем матче».

Что касается Кирилла Панюкова, то он, по словам тренера, только начал тренироваться.

Также он сказал, что не думал о том, чтобы отблагодарить Дмитрия Кателевского за роль второго вратаря в Хельсинки, но обязательно подумает о награде. «Я говорил ему готовиться к игре, но шансов не было. Жаль, что так получилось — игра была тонкая, счет 0:0, 1:0», — сказал Квартальнов.

Тренер объяснил, почему не задался старт сезона у Дмитрия Воронкова: «В сборной очень много очень хороших специалистов, они сами смотрят игроков и понимают положение. Не думаю, что моя информация что-то даст. Все прекрасно понимают Димку — у него был очень тяжелый прошлый сезон, в конце которого он получил травму, потом поехал в сборную на чемпионат мира, там хорошо сыграл. И сейчас неплохо выглядит, прибавляет с каждой игрой, это очень серьезный игрок для нашей команды. Понятно, что хочется лучшей реализации моментов, но я помню, что и в прошлом сезоне он много не забивал, а потом пошло. Мы понимаем, терпим, потому что по работе и самоотдаче претензий нет. Это молодой мальчишка, а прошлый сезон был очень тяжелым. Мы и сейчас им довольны, а когда улучшится результативность, вы будете говорить о нем по-другому».

Тренер не стал комментировать слухи об обмене Ивана Морозова из СКА в «Ак Барс».