Главный тренер «Ак Барса» выразил соболезнования в связи с трагедией в Татарстане

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу над «Барысом» (6:3) в Нур-Султане.

Прежде чем обсуждать победный матч наставник отдал дань памяти погибшим в авиакатастрофе. «Сегодня у нас в Татарстане случилась трагедия – потерпел крушение самолёт, погибли люди. Хочу от лица команды и руководства выразить соболезнования семьям, родным и близким. Такое горе, очень печальное событие для нас».

Перейдя к игре Квартальнов не скрывал своего удовлетворения большинством. «Что касается игры, то мы, конечно, довольны победой. Шесть голов, забросили хорошие шайбы в большинстве, хотя «Барыс» доставил нам проблем. Но мы забили быстрые голы и довели матч до победы, спокойно доиграли третий период. Любой гол придаёт уверенности – и в равных составах, и в большинстве. Нам тяжело даётся реализация в этом сезоне, но сегодня голы были интересные, мы могли и больше забить. Здорово, что реализовали сегодня, это точно придаст уверенности».

Говоря о Кирилле Панюкове, перешедшем летом из «Барыса», тренер отметил его прогресс. «Это правильно, что Кирилл выходит в большинстве, он неплохо играет и сегодня гол забил с левой стороны. Он здорово играет под воротами, может подправить, у него есть голевое чутьё. Кирилл долго болел, был травмирован и только набирает форму, думаю, будет играть ещё сильнее. У него ещё всё впереди».

На взгляд Квартальнова, игра получилась эмоциональной. «Когда быстро забиваешь голы и пропускаешь, это, конечно, эмоции. Хотелось бы не пропускать, здорово, что мы потом забросили хорошие шайбы и довели до победы».