Квартальнов о победе над «Авангардом»: «Никого не нужно было отдельно настраивать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги домашней победы над «Авангардом» (3:2), похвалив свою команду.

«Хорошая игра, победили, забили три гола, выстояли в концовке. Ребята хорошо подготовились, молодцы. Николай Коваленко пока выбыл. Юдин на обследовании в больнице, пока у меня нет по нему информации», — заметил он.

При этом наставник казанцев признал особый настрой на «Авангард»: «Конечно, это хорошая команда. По сути, мы все реваншисты, хочется побеждать в каждом матче, особенно с „Авангардом“ — чемпионом России. Никого не нужно было отдельно настраивать, все ребята понимали, с кем играли».

Квартальнов не стал приравнивать уровень игры с уровнем матчей плей-офф. «Это была хорошая игра, но говорить о плей-офф… Там идет череда матчей, такой накал. Думаю, тут немного другое. Наверное, с натяжкой можно сказать: «Выглядит как плей-офф». Но не плей-офф, плей-офф — это совершенно другое. Очень хорошая игра, встречались топовые команды. Это моё мнение», — пояснил он.

Специалист также отдал должное автору решающего гола Илье Сафонову: «Знаете, наверное, я спрошу у него о другом — откуда у него силы появились в третьем периоде, когда он удерживал шайбу за воротами соперника на смене. Было задание держать шайбу, он с ним справился. В итоге четыре свежих парня у нас вышли. А его гол — на усталости мальчишка разобрался».

Кроме того, Квартальнов признал, что оборона команды нуждается усиления. «Мы работаем над этим вопросом. Конечно, нам очень сильно нужно усиление, работаем», — констатировал он.