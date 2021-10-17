Главный тренер «Ак Барса» о победе над «Амуром»: «Мы хотели сыграть по-другому»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу над «Амуром» (3:2 ОТ), признав успешной игру соперника.

Квартальнов рассказал, что хозяевам было непросто: «Заработали два очка. В общем-то не очень много позволил нам сделать «Амур», мы хотели сыграть по-другому. Но соперник распорядился ситуацией, нам было непросто».

Комментируя выбор Джордана Уила на буллит, не реализованный им в овертайме, наставник выразил оптимизм: «Решили, чтобы дать ему забить, почувствовать игру, чтобы он решил исход матча. Он делал все хорошо, думаю, будет забивать».

Квартальнов согласился, что после введения ограничений на посещение массовых мероприятий без вакцины, людей на трибунах стало меньше: «Наверное, да – мы сегодня вышли в специальных значках, поддержали вакцинацию. Хотелось бы побольше людей видеть на трибунах, согласен. Правила есть правила, конечно, надо прививаться».

Наставник объяснил, почему вернул в состав Даниила Тарасова: «Вы так сказали "поиграть", а он играет. Даниил и раньше выходил в большинстве, пропустил несколько матчей, сейчас получил шанс. У нас многое не получалось сегодня в большинстве, а Тарасов неплохо выглядел, старался. Нам всем надо прибавлять в этом компоненте, не только ему».