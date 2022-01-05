Квартальнов о победе «Ак Барса»: «Не могу упрекнуть нашу атаку»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу (2:1) своей команды по буллитам в Хабаровске против местного «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростой матч, очень много создали возможностей, но не реализовали. Так бывает, когда сам не забиваешь, а потом из-за ошибки пропускаешь гол. Хорошо, что победили по буллитам. Я бы отдал должное вратарю "Амура". Мы три раза попали в штангу, но штанга – лучший друг вратаря. Первый период у нас был шикарный, нагрузили вратаря. "Амур", к тому же, в целом неплохо обороняется. Я не могу упрекнуть нашу атаку», — заявил Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник «Ак Барса» прокомментировал раннее начало игры. Напомним, матч начался в 9:30 по московскому времени. «Было непросто. Но один раз сыграть – это нормально. Вот «Амуру» сложно постоянно играть в таком графике. Мы жаловаться на это точно не будем», - сказал Квартальнов.

Также он признался, что его помощники по тренерскому штабу «Ак Барса» советовали другого исполнителя решающего буллита, а не Кэмпфера, которого выбрал сам Квартальнов. В итоге Кэмпфер принес победу «Ак Барсу» по буллитам.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 7 января во Владивостоке против местного «Адмирала». Начало игры в 10:00.