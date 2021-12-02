Квартальнов перед матчем «Ак Барса» в ОАЭ раскритиковал организацию логистики

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча против омского «Авангарда» в Дубае. При этом он вновь пожаловался на логистику.

Говоря о местном ледовом дворце, специалист признал его удобство, но добавил, что игра все покажет: «Сейчас была тренировка, завтра всё станет понятно в игре. Победим — лед будет великолепный, о другом исходе думать не хочется. Любой опыт — это опыт, правильно? Обе команды будут в одинаковых условиях. Понятно, что тут нет лиги, сродни нашей, есть свои нюансы — мы это понимаем, подходим со всей серьезностью. Дворец — шикарный, согласен, созданы все условия для хоккея».

Тренер повторил, что его не устраивает логистика: «Я говорил о логистике. Сыграли бы сегодня в Балашихе, поехали домой, отдохнули три дня и готовились дальше. У нас был опыт матча в Давосе, добирались из Казани восемь часов туда-обратно, а через день играли с «Нефтехимиком». <…> для меня как тренера это проблемно. А то, что <…> матч состоится в Дубае, — это хорошо. Если в ОАЭ появится клуб КХЛ <…>, то вопрос точно не ко мне, я тренер. Куда скажут — туда и полетим».

Квартальнов не стал исключать похода команды на пляж: «Прилетели под вечер, сразу легли спать. Наверное, сегодня сходим на пляж. А если кто-то захочет на верблюде покататься, [то] самое главное, чтобы вернулся к отбою, почему нет? Отбой будет по московскому времени».

Наставник татарстанцев добавил, что Данис Зарипов не будет играть в Эмиратах: «Нет, завтра он не сыграет. Но мы приняли решение привезти его сюда. А 1300-ю игру в карьере пусть на казанском льду проведет».

Квартальнов также рассказал, что команда подарила послу России в ОАЭ свитер и клюшку. Наконец, он подтвердил боевой дух команды: «Условия непростые, но нам нужны два очка, это <…> работа. Если на Байкале, Северном полюсе придется сыграть — сыграем. Завтра нужно выйти и показать отличную игру».