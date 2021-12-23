Квартальнов о критике Галимова: «Наверное мы и тренеры сборной дураки? Это не так»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу (5:3) «Ак Барса» над казахстанским «Барысом» и отреагировал на критику форварда казанского клуба Артема Галимова.

«Игра сложилась непростая, тяжелая. В зачет можно внести третий период. Хорошо, что у нас Данис Зарипов неплохо сыграл. Ну и пятый гол, он выиграл борьбу и отдал передачу. Третий период нам удался. Хорошо, что победили. И это здорово, ведь игра складывалась тяжело. Нашлись лидеры, которые перевернули все это», - цитирует Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Кроме того, наставника «Ак Барса» попросили прокомментировать игру Артема Галимова, который последний раз забивал гол 3 декабря, а до этого 3 октября. «А вы знаете, что он игрок национальной команды России? Как можно говорить про его упадок? Он был на сборах сборной России в ноябре, декабре. Еще раз, ну бывают такие вещи, он старается. Он хороший хоккеист. Проблемы с реализацией, но такое тоже надо пройти. Я очень много слышу про него плохого, но еще раз говорю: мы дураки или тренеры сборной дураки — вызывают парня? Это не так. И проблемы с реализацией есть у многих наших ребят, не он один», - сказал Квартальнов.

Также Квартальнов рассказал о причинах пропущенных «Ак Барсом» голов с пятачка. «Сегодня вроде три шайбы с пятачка пропустили. Конечно, проблема такая есть. Нам было сегодня тяжело там два периода повоевать, позабивать. Бывает такая проблема, но хорошо, что нашли в себе силы и перевернули матч», - заявил тренер.

Наставник «Ак Барса» также заявил, что новичок команды канадский защитник Марк Барберио может сыграть 25 декабря против череповецкой «Северстали». «Вместо кого будет играть? Давайте подождем, сейчас такое время — начинаешь что-то писать на завтра, а потом один заболел или еще что. Время такое — надо жить каждым днем, каждым часом», - сказал Квартальнов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 25 декабря против череповецкой «Северстали». Начало встречи в 17:00.