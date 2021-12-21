Квартальнов о канадских новичках «Ак Барса»: «Подстраховались перед плей-офф»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу (5:1) своей команды над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. Начало показали хорошее, в большинстве наконец удалось забить. Не скажу, что это была лучшая игра в сезоне, просто хорошая игра», - цитирует Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также Квартальнов сравнил сегодняшний матч (5:1) с крупным поражением «Ак Барса» в Челябинске (0:5). «Мы, конечно, помнили тот матч, но все игры разные. Прошло уже какое-то время. Тогда быстрые голы пропустили мы, сегодня наоборот забили. Есть, конечно, сходные моменты, но равнять эти матча я бы не стал», - сказал тренер.

Далее Квартальнов ответил на вопрос о влиянии трансферных новостей вокруг «Ак Барса» на желание игроков показать себя в сегодняшней игре. Также он поделился соображением о борьбе за место в обороне основного состава «Ак Барса» после подписания двух канадских защитников в казанский клуб.

«Конкуренция? Ребята понимали, что мы работали на трансферном рынке. Кто из защитников сядет в запас после прихода в команду двух защитников? Хоккей такая вещь, кто будет сильнее, тот и будет играть. У нас и до их приезда иностранцы, порой, пропускали матчи. К тому же, время непростое, мы подстраховались перед плей-офф от травматизма. Мы закрыли важные позиции, надеюсь, что опыт канадских ребят нам поможет. Как и в любом бизнесе, бывает, что ты попадаешь в точку или нет. Не будем гадать на кофейной гуще», - сказал Квартальнов.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ команда Квартальнова проведет 23 декабря в Казани против казахстанского «Барыса».