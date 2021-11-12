Квартальнов об игре «Ак Барса: «Понимаем, где мы находимся и куда нам двигаться»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на сегодняшней открытой тренировке дал оценку игры команды в первой трети чемпионата. В целом он остался доволен действиями подопечных, но при этом признал наличие проблем.

«Считаю, мы неплохо провели отрезок. Может быть, начало было чуть-чуть смазанным, недосчитались пары очков. Конечно, всегда хочется что-то улучшить, чего-то не хватает. Мы были нестабильны в некоторых компонентах, хромало большинство и меньшинство, вратари в каких-то моментах должны были сыграть чуть лучше. Есть проблемы, которые требуют улучшения. Понимаем, где мы находимся и куда нам двигаться», — подчеркнул специалист.

Квартальнов не стал жаловаться на календарь: «Все были в равных условиях. Нам же календарь сезона представили не за день до начала чемпионата. Были свои какие-то проблемы, травмы, как и у всех. Это самый тяжелый этап, согласен, дальше игры будут чередоваться с паузами. Сложный цикл мы прошли, сейчас будем готовиться дальше».

Говоря о целях команды на перерыв, наставник подчеркнул необходимость восстановления: «Прежде всего надо было восстановить ребят, прошел тяжелый период. Залечить травмы, как я сказал ранее. У нас два молодых, но основных игрока в национальной сборной, Никита Дыняк — в олимпийской сборной. Жаль, что не удается качественно поработать с большинством, так как травмированные и сборники — игроки спецбригад».

Квартальнов объяснил ситуацию с большинством: «У нас нет пяти человек, с кем наигрывать большинство? С теми, кто есть, можем, но они играть не будут. Понятно, что будем работать над этим компонентом, но не получим того качества, которое хотим. Есть Сафонов, Коваленко, Галимов, Воронков, Линдхольм, которые играют в спецбригадах».