Квартальнов не считает, что «Ак Барс» был пассивен в овертайме против «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в первом матче серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.

Тренер назвал игру хорошей. «Хорошая и контактная игра была. «Авангард» начал лучше, где-то, наверное, от ножа. Мы немного просели, потом неплохо провели два периода. Не получилось забить – оба вратаря сыграли сегодня здорово», – цитирует Квартальнова корреспондент «Татар-информа».

Квартальнов не посчитал ошибкой игру в три пары защитников. «Мы приняли такое решение. Решили, что сыграем в три пары. И мы довольны тем, как сыграли защитники».

Специались также не стал критиковать защитника Юдина в моменте с голом Прохоркина. «Он оступился, бывает. Ошибаются все. Посмотрите, с чего начался тот момент. В поражении нельзя винить кого-то одного. Может быть, и Тимур (Билялов – прим. ред) мог сыграть лучше в том моменте».

Квартальнов не считает, что «Ак Барс» сыграл слишком пассивно в дополнительное время. «Сколько они бросков сделали в овертайме? Один! Это пассивность называется? Я бы пассивностью это не назвал».