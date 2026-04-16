Квартальнов назвал ключевой момент, который привел к сухому вылету из Кубка Гагарина

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, какой, по его мнению, матч стал переломным в серии с казанским «Ак Барсом». По словам наставника, решающей стала вторая игра, которую его команда, по сути, уже выигрывала, но упустила победу на последних секундах.

«Второй матч – мы его вытащили и за какие-то секунды пропустили. Это был ключевой момент. Мы отдали ту игру, которая должна была быть нашей», – приводит слова Квартальнова корреспондент «ТИ-Спорта».

Тренер признал, что «Динамо» не смогло перестроиться под сильного соперника:

«Мы все-таки, наверное, чуть не перестроились, хотели атакой взять, но у нас атака и не пошла, забуксовали. Казань нам не дала».

Он также отметил высокий класс игроков «Ак Барса»: «У них центральная ось очень хорошая… В плей-офф играют опытные ребята, у соперника они знают, как держать удар».

«Ак Барс» выиграл в четвертьфинальной серии со счетом 4-0. Далее казанцы сыграют в полуфинале с победителем серии «Металлург» – «Торпедо». Счет в этой серии 3-1 в пользу магнитогорцев.