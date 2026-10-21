Квартальнов: «Локомотив» не смог дотерпеть в матче с «Нефтехимиком»

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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру команды в последнем матче. Накануне нижнекамский «Нефтехимик» одержал выездную победу над ярославским «Локомотивом» — встреча завершилась со счетом 1:0.

По его словам, встреча получилась инертной, и ярославцам не хватило энергии, чтобы дотерпеть до нужного результата. Тренер отдельно отметил два удаления в зоне атаки.

«Это такая игра, в которой у нас было не так много энергии. Такая она инертная была. Таких матчей очень много в сезоне. Мы не смогли дотерпеть, опять два удаления в зоне атаки», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Также тренер сообщил, что в концовке не было Александра Радулова.

«Он ушел, пока не знаю, что с ним», – прокомментировал наставник.

Самым активным в составе «Локомотива» Квартальнов назвал Андрея Пустового.

Отдельно он объяснил решение не использовать Степана Фальковского.

«Он хороший защитник, но сегодня я принял решение играть без него», – сказал тренер.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 24 очками после 17 встреч. «Нефтехимик» идет вторым на Востоке — 22 очка в 18 играх.