Квартальнов: «Казань как всегда в лидерах, поэтому не вижу у них никаких проблем»

Фото: ak-bars.ru

Хоккейный агент Никита Квартальнов отозвался об игре казанского «Ак Барса» в настоящее время.

– Какое у вас мнение об «Ак Барсе» в нынешнем сезоне?

– Это топ-клуб. В начале сезона где-то забуксовали, но я не сомневался, что они эту ситуацию исправят. Команда уверенно занимает второе место Востока, плавно готовится к плей-офф. Казань как всегда в лидерах, поэтому не вижу у них никаких проблем. Поэтому пожелаю только успеха, и скажу, что в целом мне импонирует игра «Ак Барса», – сказал Квартальнов Metaraitings.

По итогам 49 матчей «Ак Барс» занимает вторую строчку с 68 очками на «Востоке» в турнирной таблице КХЛ. От лидера конференции «Металлурга» татарстанцы отстают на 8 очков.