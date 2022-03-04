Квартальнов: «Дали отдохнуть Зарипову. От чего? Тренерское решение»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал второе поражение (2:5) подряд своей команды от омского «Авангарда» в стартовом раунде плей-офф КХЛ и объяснил, почему капитан команды Данис Зарипов пропускал игру.

«Быстрый гол пропустили, но все-таки сумели отыграться. Конечно, в плей-офф такие вещи, как два гола в меньшинстве, здорово заводят команду. Этот момент явно мобилизовал «Авангард», поэтому у нас даже шансов не было в заключительном периоде. Два ключевых гола пропустили, ждешь своих голов, но получилось наоборот. Проиграли из-за этого игру», - цитирует Квартальнова корреспондент «Татар-информа».

Также Квартальнов объяснил, почему на лед сегодня не вышел капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. По словам тренера, этот хоккеист уже возрастной и ему нужен отдых.

«Не оказалось у нас лидеров, которые поведут за собой. «Авангард» был заряжен. Почему не играл Зарипов? Ему нужен был отдых, он уже возрастной игрок. От чего устал? Тренерское решение», – заявил Квартальнов.

Следующий матч серии команды проведут 6 марта в Балашихе. Начало игры в 17:00 по московскому времени.