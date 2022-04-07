Уникальный исторический квартал «Полукамушки» в Зеленодольске будет восстановлен в течение двух лет. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Сегодня Зеленодольск посетила помощник Президента РТ Олеся Балтусова. Она осмотрела первую линию квартала «Полукамушки», а также первый дом, восстановленный за счет частного инвестора. Во время обхода Балтусова высказала ряд замечаний и предложений. Особое внимание предложено обратить на работу с жителями, чтобы сохранить позитивные изменения в облике исторической локации.

«В течение двух лет уникальный исторический квартал будет восстановлен, сейчас идет активный поиск инвесторов для участия в проекте реконструкции домов», — отметил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Руководитель исполкома Ильяс Ганиев рассказал, что здесь запланировано новое общественное пространство, в скором времени тут появится «зеленый» бульвар с благоустроенной территорией.

О поездке в Зеленодольск Балтусова также «отчиталась» во социальной сети «ВКонтакте».

«Первые два дома проданы с аукциона в Зеленодольских Полукамушках. Красный переулок, 16 начаты работы по приведению дома в надлежащий вид. Семь лет мы к этому шли. Разработка концепции, граданализ, разработка режима Достопримечательного места, варианты ревитализации... выделение средств на благоустройство, ремонт первой линии жилых домов по Энгельса. Остальные дома жгли, они разрушены временем и вандалами. Но улицы вымощены, сети в исторический квартал заведены, и вот по одному дома готовятся к реализации в надёжные руки. Кому дома? 1,2-1,3 млн р. Два этажа. Концепция утверждена еще в 17 году, надо будет рассказать о ней вместе с разработчиками новым собственникам. Для вдохновения. А пока работы идут в самом первом проданном в частные руки доме, смотрим за деталями, поправляем», — написала помощник Президента Татарстана (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Т-и).