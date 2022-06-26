В Италии ждут высоких результатов от Кварацхелии в «Наполи»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо поделился ожиданиями от выступления грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который будет играть за «Наполи».

«Я видел, как он играет в 2020 году, и это сразу произвело впечатление, так что с тех пор я слежу за ним. Надеюсь, он сможет стать одним из лучшим игроков в своем амплуа. У него есть уверенность и толковая голова на плечах. В Италии не так много футболистов с таким же темпом, ускорением и дрибблингом, как у него. Исключение, пожалуй, — Леау из „Милана“. Он может стать решающим игроком для „Наполи“», — приводит слова Дзаккардо портал Football Italia.

Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» с 2019 по 2022 год, где и сделал себе имя, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом. По просьбе руководства «Наполи», с которым Хвича подписал контракт в апреле, Кварацхелия на этой неделе перестал играть за батумское «Динамо», чтобы не получить травму.