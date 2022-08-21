Кварацхелия забивает в серии А второй матч кряду

Грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия забил красивый гол в матче 2-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

21-летний хавбек поразил ворота соперника эффектным дальним ударом на 35-й минуте первого тайма, сделав счет 1:0. Хвича забивает за «Наполи», куда он перешел весной из казанского «Рубина» транзитом через батумское «Динамо», второй тур подряд.

Напомним, Кварацхелия отличился в межсезонье в первом же своем матче за неаполитанцев.