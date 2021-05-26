Кварацхелия второй год подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал обладателем награды лучшему молодому игроку прошедшего сезона РПЛ.

В голосовании по определению победителя участвовали капитаны и главные тренеры команд лиги, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер». По итогам голосования 20-летний полузащитник казанского клуба и сборной Грузии набрал 145 баллов и опередил ближайшего преследователя 18-летнего Арсена Захаряна из московского «Динамо» на 60 баллов.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в РПЛ. На счету игрока четыре гола и восемь результативных передач. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок – 159, сообщает пресс-служба РПЛ.

