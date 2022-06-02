Кварацхелия помог сборной Грузии обыграть Гибралтар

В стартовом матче группового турнира Лиги наций в Тбилиси сборная Грузии крупно обыграла Гибралтар — 4:0.

Недавний любимец казанской публики, экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не только сам забил гол, но еще и отметился голевой передачей. В данный момент Хвича представляет батумское «Динамо», а в новом сезоне будет защищать цвета итальянского «Наполи».

В итоге Грузия набрала 3 очка и возглавила лигу С после первого тура. В следующем матче грузины сыграют против Болгарии 5 июня.