Кварацхелия: Не считаю, что в РПЛ я регрессирую

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился мнением о своем пребывании в России в этом сезоне. Он не считает, что регрессирует в РПЛ и благодарен чемпионату, потому что здесь он окреп и набрался опыта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на игрока.

«Не считаю, что регрессирую в Российской Премьер-Лиге, играя в этом чемпионате, я прибавил. Набрался опыта, стал подготовленным в физическом плане. Разумеется, у каждого есть мнение, но я не вижу в этом проблемы», - отметил грузинский игрок.

В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.