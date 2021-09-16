Кварацхелия не получит европейскую премию

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия был исключен из списка номинантов на престижную награду Golden Boy. Он не попал в топ-40 претендентов, сообщают итальянские коллеги.

В июне авторитетное итальянское издание Tuttosport представило список 100 футболистов, которые претендовали на эту награду. Кварацхелия был единственным представителем РПЛ в этом списке претендентов.

Приз Golden Boy вручается лучшему молодому игроку Европы (до 21 года). В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России, забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.