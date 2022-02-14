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Спорт
14 февраля 2022  16:06
Дамир Садриев

Кварацхелия из-за травмы покинул поле по ходу первого тайма игры против «Крыльев Советов»

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Грузинский вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия был заменен в связи с повреждением по ходу первого тайма контрольной игры против самарских «Крыльев Советов».

Стоит отметить, что вместо 21-летнего футболиста на поле вышел новичок казанского клуба Константин Кучаев. Для россиянина эта игра стала дебютной в футболке «Рубина».

После первого тайма счет 2:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого. Дублем отличился датчанин Андерс Дрейер.

Напомним, третий заключительный сбор казанцев продлится до 24 февраля. В ходе него у клуба запланировано еще 3 контрольных матча против «Динамо», ЦСКА и казахстанского «Тобола».

#фк рубин #Хвича Кварацхелия
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