Кварацхелия из-за травмы покинул поле по ходу первого тайма игры против «Крыльев Советов»

Грузинский вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия был заменен в связи с повреждением по ходу первого тайма контрольной игры против самарских «Крыльев Советов».

Стоит отметить, что вместо 21-летнего футболиста на поле вышел новичок казанского клуба Константин Кучаев. Для россиянина эта игра стала дебютной в футболке «Рубина».

После первого тайма счет 2:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого. Дублем отличился датчанин Андерс Дрейер.

Напомним, третий заключительный сбор казанцев продлится до 24 февраля. В ходе него у клуба запланировано еще 3 контрольных матча против «Динамо», ЦСКА и казахстанского «Тобола».