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Спорт
29 июля 2022  15:44
Артур Халилуллов

Кварацхелия исполнил гимн игроков «Рубина» на посвящении в «Наполи»

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Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия спел песню Life is Life на посвящении новичков итальянского клуба «Наполи», в который он перешел из батумского «Динамо».

В России футболист сделал себе имя, играя за казанский «Рубин» в течение трех сезонов. Хвича забил 9 голов в 69-ти матчах за клуб из Татарстана.

Этой весной Кварацхелия приостановил действие контракта с командой Леонида Слуцкого и перешел в грузинский клуб «Динамо» из Батуми.

Бывший полузащитник батумского «Динамо» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, сейчас выступающий за «Наполи», спел на посвящении в итальянском клубе.

#Хвича Кварацхелия #футбол #Рубин
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