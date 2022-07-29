Кварацхелия исполнил гимн игроков «Рубина» на посвящении в «Наполи»

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия спел песню Life is Life на посвящении новичков итальянского клуба «Наполи», в который он перешел из батумского «Динамо».

В России футболист сделал себе имя, играя за казанский «Рубин» в течение трех сезонов. Хвича забил 9 голов в 69-ти матчах за клуб из Татарстана.

Этой весной Кварацхелия приостановил действие контракта с командой Леонида Слуцкого и перешел в грузинский клуб «Динамо» из Батуми.

Бывший полузащитник батумского «Динамо» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, сейчас выступающий за «Наполи», спел на посвящении в итальянском клубе.