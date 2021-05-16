Кварацхелия и Уремович не сыграют за «Рубин» в последнем матче сезона

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не примет участия в матче 30-го тура РПЛ против волгоградского «Ротора», который пройдет сегодня, 16 мая, на стадионе «Ак Барс Арена». 20-летний футболист не заявлен на игру, так как до сих полностью не восстановился после травмы, которую получил в игре 26-го тура с «Уралом».

Также пропускает встречу центральный защитник Филип Уремович, который не попал в заявку на игру из-за травмы.

Стартовый состав «Рубина» на матч с «Ротором» выглядит следующим образом: Юрий Дюпин, Илья Самошников, Карл Старфельт, Сильвие Бегич, Георгий Зотов, Оливер Абильдгор, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Олег Шатов, Денис Макаров, Джордже Деспотович.

Сербский нападающий «Рубина» уже третий раз подряд выведет казанскую команду на поле в качестве капитана.