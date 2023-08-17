«Кванториум» организует в Татарстане международный кампус «Маршруты технологий»

Завтра, 18 августа, детский технопарк «Кванториум» откроет в Татарстане международный кампус «Маршруты технологий». Его участниками станут 60 детей — не только из РТ, но и из Египта, Монголии, Казахстана, Абхазии и Беларуси, сообщают организаторы события.

На протяжении пяти дней гости кампуса станут изучать, как разрабатывать туристические маршруты с использованием 3D-печати, дополненной реальности, VR-технологий, картографии, панорамной сьемки и искусственного интеллекта.

Право стать участниками события получили призеры Международного хакатона по разработке туристических маршрутов, победители республиканского конкурса технических решений в социальной сфере «Технологии для социума», особо отличившиеся воспитанники «Кванториума» и проекта «Техногород».

Центральным моментом смены окажется хакатон по разработке маршрутов. Предварительно разбившись на команды и пройдя обучение в «Кванториуме», участники будут состязаться друг с другом. Три самых креативных, технологичных и проработанных маршрута отметят памятными дипломами и призами.

Помимо прочего, для детей запланированы экскурсии по Казанскому Кремлю, Елабуге и базе спортивной команды «КАМАЗ-мастер».

Проведение мероприятия поддерживают Россотрудничество, Татарстанское отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», ПАО «КАМАЗ», АНО «Техногород» и оргкомитет форума «Культурные открытия».