Доход 107 высокотехнологичных компаний с участием КФУ вырос в 20 раз

Квалифицированными заказчиками КФУ стали 107 промышленных предприятий, 15 министерств и ведомств, также институты развития, технопарки и фонды. Их экономический прирост увеличился в 20 раз. Об этом сообщил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Проректор отметил, что в прошлом году более чем на 10% выросло количество образовательных программ, разработанных и реализуемых совместно с квалифицированным заказчиком.

Объем доходов высокотехнологичных компаний с участием университета вырос в 20 раз, заявил профессор. Их совокупный доход составил более 240 млн рублей. «Динамично растет количество студенческих стартапов», – добавил Сафиуллин.

«Если раньше студенты и преподаватели во многом работали инициативно, пытались сами пробиться на предприятия, сами заявиться на различные инструменты поддержки, то сейчас, видя новые возможности и результаты подготовленных, а главное – мотивированных молодых людей, предприятия начали сами на нас выходить, раскрывать свои потребности, ставить перед университетом долгосрочные задачи. Начал запускаться квалифицированный заказ», – рассказал он.

Понятие «квалифицированный заказчик» внесено в федеральный закон о технологической политике в РФ.

Квалифицированный заказчик – российское юрлицо, обеспечивающее долгосрочный спрос на высокотехнологичную продукцию, создаваемую в том числе в рамках реализации технологической политики. Он может являться покупателем данных товаров.