СИБУР развивает медицину на «Нижнекамскнефтехиме»

Преимущества оказания медицинских услуг по-новому успели оценить сотрудники «Нижнекамскнефтехима»: в развитие медицинской инфраструктуры своего нижнекамского предприятия СИБУР уже вложил более 320 млн рублей.

«Промышленная медицина поможет сохранить здоровье населения»

Главный внештатный специалист по общеврачебной практике Министерства здравоохранения Республики Татарстан Люция Фейсханова уверена: сегодня промышленная медицина способна уменьшить смертность населения.

«Диспансеризация активно ведется в поликлиниках по месту жительства. Однако основное трудоспособное население работает на различных предприятиях, у них зачастую нет возможности пройти эту процедуру в рабочее время. Хотя для этого выдается один день, а пройти врачей можно и в субботу, и в воскресенье, трудоспособное население, как правило, игнорирует обязательную диспансеризацию. И если человек может пройти диспансеризацию или профосмотр на рабочем месте, это значительно улучшает ситуацию со здоровьем населения», – отметила Люция Фейсханова.

Есть целый перечень хронических заболеваний, которые порой годами не дают о себе знать. Развитие промышленной медицины, по мнению врачей, поможет сохранить здоровье населения даже благодаря одной только диспансеризации на рабочих местах.

«Пока мы имеем совсем не те цифры по смертности трудоспособного населения, которые хотим видеть. Нам есть к чему стремиться, и, конечно, промышленная медицина нам в этом очень бы помогла. От состояния здоровья людей трудоспособного возраста зависят рождаемость, наш генофонд, продолжительность жизни в будущем, – уверена главный внештатный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ. – В советское время цеховая медицина была очень развита. Радует, что предприятия сегодня возрождают эту традицию».

Поручение развивать промышленную медицину в России звучало и от Премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Пока предприятий, уделяющих этому внимание, – единицы. И СИБУР оказался в числе инициаторов этого движения. Современное здравоохранение, доступная диагностика и качественная профилактика – важнейшая часть программы социальной ответственности предприятия.

Проект нефтехимической компании – это пример того, как современные крупные компании несут высокую социальную ответственность, заботясь о здоровье сотрудников. Вероятно, он должен стать эталоном и для других предприятий республики.

Высокотехнологичное оборудование и квалифицированные врачи

Работодатель должен быть заинтересован в здоровье своих сотрудников. Передовое состояние корпоративной медицины повышает стабильность всего здравоохранения, здоровья ключевого работоспособного слоя населения. В компании это осознают и вносят в развитие промышленной медицины огромный вклад.

В 2021 году, с приходом СИБУРа, на НКНХ стартовал масштабный проект модернизации медицинской инфраструктуры в рамках большой корпоративной программы по улучшению условий труда. Сегодня уровень медицинского сервиса для сотрудников компании стал соответствовать единым стандартам, действующим в компании.

«В поликлинике «Нижнекамскнефтехима» модернизируется поликлиническое звено, закупается новое современное оборудование, расширяются возможности диагностики заболеваний. Благодаря таким глобальным изменениям работники предприятия могут получить более расширенную квалифицированную помощь в сжатые сроки», – говорит Ольга Куракина, менеджер по охране здоровья «Нижнекамскнефтехима».

Нижнекамские нефтехимики могут получать медицинские услуги не только по полису ОМС (если прикреплены к поликлинике), но и по ДМС: его всем сотрудникам НКНХ оплачивает компания. Кстати, в 2023 году на ДМС для сотрудников СИБУР направил более 570 млн рублей. Так что заводчанам доступен весь спектр необходимой медицинской помощи: диспансеризация, периодический и углубленный профосмотры, вакцинация, обследования на высокотехнологичном оборудовании.

Также нефтехимики могут получить консультацию многих узкопрофильных специалистов. Если врача нужной специальности в своей поликлинике нет, пациента направляют на консультацию в другие медучреждения – по полису ДМС. Но в большинстве случаев необходимую помощь можно получить, не выходя за пределы промышленного медучреждения. Особенно удобно, что работникам предприятия не нужно брать для этого выходной – достаточно просто отпроситься с работы на 20-30 минут.

На базе поликлиники также есть две бригады скорой помощи, дислоцирующиеся на разных участках. В случае необходимости вызвать скорую можно через диспетчерскую или напрямую по номеру телефона. Медики добираются до пациента за 7-12 минут.

В этом году СИБУР закупил высокотехнологичное оборудование, которое позволяет распознать опасные заболевания на самой ранней стадии. Стандартный медосмотр на предприятии может раскрыть проблемы со здоровьем, о которых сотрудник даже не подозревал.

«В фокусе внимания современной медицины находится прежде всего человек. Это пациентоориентированная модель непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациента. Современные условия таковы, что без высокоточной диагностики невозможно. С поддержкой компании мы внедряем в поликлинике передовые технологии и используем возможность использовать их для диагностики. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы улучшать эффективность и качество оказания медицинской помощи для наших пациентов», – обещает Зиля Хисматова, главный врач поликлиники «Нижнекамскнефтехима».

Медосмотр и диспансеризация: быстро, без очередей

Многие сотрудники НКНХ работают по сменному графику, поэтому в поликлинике пациентов принимают в течение всего дня. Благодаря цифровым инструментам теперь не бывает очередей во время прохождения диспансеризации и медосмотров.

«Недавно я проходила медосмотр и диспансеризацию в нашей поликлинике. Приятно удивило отсутствие очередей, принимали нас по электронной очереди. Обследование заняло немного времени, медицинский персонал был очень вежлив. В общем, организация обследования порадовала», – отметила Лилия Белоусова, сотрудница НКНХ.

Диспансеризация в поликлинике нижнекамского предприятия СИБУРа проходит так же, как и в городских поликлиниках. Единственное отличие – для заводчан ее проводят параллельно с медосмотром.

Из общих затрат СИБУРа – 320 млн рублей – более 188 млн направлено на строительство здания компьютерной томографии, ремонт кабинетов и оснащение поликлиники новым медицинским оборудованием. Почти 10 млн рублей вложено в ремонт поликлиники и более 131 млн – на строительство и оснащение новым медицинским оборудованием Центров здоровья.

На предприятии открылись Центры здоровья

На смену бывшим медпунктам пришли модернизированные, оснащенные современным оборудованием Центры здоровья.

«Сейчас на территории предприятия действуют четыре Центра здоровья, пятый готовится к открытию. В них работают цеховые врачи, которые несут функцию участкового врача, как в городе. Если человек заболел или его что-то беспокоит, он может прийти в Центр здоровья, где его осмотрит врач. Если необходима консультация узкого специалиста или нужно сдать анализы, пациента сразу же записывают на прием в поликлинику», – рассказала Ольга Куракина.

Благодаря Центрам здоровья, расположенным на промзоне, увеличивается доступность медицинской помощи. Нефтехимикам не нужно обращаться в поликлинику – необходимую помощь можно получить недалеко от рабочего места. На строительство и оснащение новым медицинским оборудованием Центров здоровья СИБУР направил более 130 млн рублей.

Сотрудник НКНХ Андрей Кузнецов признался: к медикам он обращается не часто. Но за годы работы на предприятии своими глазами видит, как меняется промышленная медицина.

«Разница огромная! Еще недавно в медпунктах принимали только фельдшеры. Сейчас есть и терапевты, которые не только измеряют давление и дают лекарство, но и в случае необходимости выписывают больничный, дают направление к узкому специалисту или на анализы. Недавно в нашем Центре здоровья одна коллега ревакцинировалась от ковида, другая обратилась за помощью с головной болью. Очень удобно – не нужно надолго отпрашиваться», – рассказывает Андрей Кузнецов.

В Центрах здоровья есть необходимые медикаменты, по назначению врача можно получить физиотерапевтические процедуры и медицинские назначения. В случае критической ситуации медики могут воспользоваться необходимым набором оборудования и медикаментов, чтобы оказать неотложную помощь, отметила заведующая отделением цеховой медицины Ольга Зуева.

«Два Центра здоровья на территории НКНХ работают с семи утра до семи вечера, еще два – круглосуточно. Наша главная работа заключается в плановом ведении пациентов с хроническими и инфекционными заболеваниями, например с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, – рассказала Ольга Зуева. – Мы планово обзваниваем этих пациентов, приглашаем на прием, даем все необходимые направления на обследования и анализы. Все это они проходят уже в поликлинике и возвращаются к нам с результатами. На основании этих данных проставляется группа здоровья и, если требуется, проводится дополнительное обследование».

Заводчан лечат ультразвуком и лазером во время рабочего дня

Для проведения физиолечения нефтехимикам доступны ультразвуковая, лазерная и магнитотерапия. Наибольшим спросом пользуется ультразвуковая терапия: она помогает снять воспаление и боль, к примеру, в спине после физической нагрузки, говорят медики.

Сотрудникам нижнекамского предприятия СИБУРа больше не нужно ждать очереди на диагностику и записываться в другие медучреждения, как раньше. В этом году СИБУР закупил 16-срезовый компьютерный томограф, который позволяет производить точную диагностику всех органов и систем на современном уровне.

«Буквально на днях открылось модульное здание для компьютерного томографа с продуманной логистикой. Это необходимо, потому что для использования КТ предъявляются очень серьезные требования. Здесь несколько входов для пациентов и персонала – как показала пандемия, необходимо разделять потоки пациентов», – рассказал рентгенолог Ильгиз Нуруллин.

Снимки делаются в разных срезах и проекциях, что позволяет выявить даже самые маленькие кисты, опухоли и грыжи на начальной стадии. Использование этого аппарата значительно облегчает работу врачам. Также есть возможность проводить диагностику сосудов.

«У меня есть проблемы со здоровьем, и я давно хотела пройти обследование на современном компьютерном томографе. Оборудование открытого типа – для пациентов с клаустрофобией это огромный плюс. Что немаловажно, кабинет находится недалеко от работы», – оценила преимущества новой медуслуги стерженщик литейного производства НКНХ Светлана Илларионова.

Специалистов приглашают из разных регионов

В поликлинике можно пройти и диагностику на аппарате УЗИ экспертного класса.

«Это оборудование дает четкое изображение. Можно делать 2D, 3D и 4D-снимки, ЭКГ и ЭХКГ, проверить органы брюшной полости, щитовидную железу, женщины могут провести скрининг органов малого таза. На новом аппарате можно увидеть даже микроопухоли и кисты», – рассказала врач ультразвуковой диагностики Алсу Мухаметзянова.

Но даже самое точное оборудование бесполезно без грамотных врачей. Таких специалистов в случае необходимости приглашают даже из других регионов. В январе к работе приступила врач ультразвуковой диагностики Алсу Мухаметзянова. В рамках специальной программы она переехала в Нижнекамск из Башкортостана. СИБУР обеспечил молодого специалиста арендным жильем, за которое врач оплачивает только коммунальные услуги.

«Я приехала из Башкирии, из города Октябрьский, училась в Уфе. Здесь, в Нижнекамске, мне дали служебную квартиру. До работы я добираюсь всего за 15 минут на служебном автобусе – очень удобно», – отметила приглашенный врач.

Стоматологическая помощь: от лечения кариеса до отбеливания зубов

Новое оборудование закупили и для стоматологических кабинетов – хирургического и терапевтического, которые также открылись совсем недавно. Стоматолог Ирина Кириллова признается: работать на современном оборудовании в разы проще.

«Все элементы оборудования движутся легко, за счет чего маневренность стала намного выше. Под конец дня руки не устают так, как раньше. В одно мгновение я могу переместить подставку для наконечников и привести кресло в нужное положение», – говорит Ирина Кириллова.

Пройти необходимые стоматологические процедуры сотрудники НКНХ могут бесплатно. Заводчане имеют возможность не только вылечить кариес, но даже, к примеру, отбелить зубы.

В кабинете установлен визиограф, позволяющий быстро сделать снимок и поставить диагноз. Здесь можно поставить световую пломбу. Обезболивание проводится с помощью современных и качественных препаратов. Каждому пациенту врач уделяет не меньше часа.

«Здорово, что наша поликлиника так обновляется. Недавно проходил профосмотр, стоматолог дал направление на прием – нужно вылечить кариес. Знаю, что врачи работают с качественными материалами и на современном оборудовании, поэтому в высоком качестве лечения уверен», – признался Ренат Нигматуллин, инженер объединенного ремонтного производства НКНХ.

Обеспеченность поликлиники современным оборудованием позволяет максимально быстро провести диагностику пациентов при экстренных ситуациях, говорит участковый цеховой терапевт Мария Гудинова.

«Недавно один из пациентов проходил у нас углубленную диспансеризацию, и у него выявили нарушение свертываемости крови. Все необходимые обследования мы провели в тот же день. Это заболевание опасно повышенным риском тромбообразования, что приводит к инфарктам и инсультам. Так что смело можно сказать, что нам удалось спасти ему жизнь», – рассказала Мария Гудинова.

Уровень диагностики с помощью выссокотехнологичного оборудования растет. В начале августа появится эндоскопическое оборудование, которое позволит проводить гастро- и колоноскопию. С его помощью можно выявить патологические изменения, в том числе онкологические. Проходить такое обследование рекомендуется всем пациентам старше 40 лет.

Также скоро нефтехимики смогут проходить обследование на аппарате маммографии экспертного уровня. Модернизация нижнекамской промышленной медицины продолжается.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»