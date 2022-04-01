«Квадратохейтеры», фейки и «свидетели Билла»: раскрываем классификацию фанатов «Ак Барса»

В 2019 году в мирной жизни болельщиков «Ак Барса» произошел коллапс. Клуб покинул символ казанской команды Зинэтула Билялетдинов, а на его место пришел Дмитрий Квартальнов. Это привело к расколу дружных фанатских рядов на отдельные «группировки». Спортивная редакция «Татар-информа» называет основные «секты».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Маркетологи» vs «свидетели Билла»

Изначальное разделение болельщицких масс произошло на фоне ухода Зинэтулы Билялетдинова из «Ак Барса». Тренер, который привел казанский клуб к четырем из пяти своих трофеев, был канонизирован большей частью болельщиков. Но здесь произошел первый раскол – появилась секта «Маркетологи».

Кроме принижения заслуг Зинэтулы Хайдяровича они отличаются тем, что вообще не любят тренеров. По их мнению, наставникам остается лишь тренировать, побеждают только руководители, а не тренеры. Они склонны принижать значение спортивных результатов и превозносить важность медиауспехов клуба. По слухам, они не пропускают ни одного выпуска «Ак Барс шоу» и пересматривают все клубные видео в соцсетях.

«Маркетологи» кажутся образованными, но очевидны провалы в памяти, что приводит к явному искажению фактов по эпохе Билялетдинова в «Ак Барсе». Данная «секта» довольно малочисленная, но проявляет избыточную активность, создавая иллюзию массовости.

Фото: © «Татар-информ»

«БиллоРадикалы» и «Квадратохейтеры»

«Свидетели Билла» – по-прежнему основной пласт болельщиков «Ак Барса». Ключевая особенность – уважение к Зинэтуле Билялетдинову и признание его заслуг перед казанским клубом. Однако чем больше социум, тем больше он склонен к фрагментации. Так и эта группировка сегментировалась по степени радикальности проявлений любви к тренеру.

Самая непримиримая из них требует возвращения Билялетдинова в «Ак Барс», вплоть до принудительного. Ведь Зинэтула Хайдярович долгое время подчеркивал, что не горит желанием возвращаться к тренерской работе. «БиллоРадикалов» это волнует мало. Они склонны искать недостатки во всех тренерах помимо своего любимца: не только в Квартальнове, но и в любом кандидате на пост главного тренера «Ак Барса».

Именно они составляют ядро другой фанатской секты – «Квадратохейтеров». Данное течение последовательно набирает силу с 2019 года. Адепты уверены, что Дмитрий Квартальнов не способен работать с топ-клубами КХЛ и не сможет завоевать Кубок Гагарина ни с одной командой. Сейчас «секта» переживает небывалый расцвет из-за вылета «Ак Барса» в первом раунде плей-офф. Свежие силы вливаются из числа большого пласта поклонников Билялетдинова, даже из числа умеренных. Для последних свойственно уважение к Биллу, но они спокойно относятся к любому разумному варианту на посту главного тренера «Ак Барса».

Как мы сказали ранее, армия «Квадратохейтеров» растет, а число поклонников Квартальнова неумолимо сокращается. По слухам, специалиста до сих пор поддерживают «Маркетологи», для которых роль тренера вообще не имеет значения. Также верность Квартальнову еще сохраняет самая таинственная, но очень активная секта – «Фейки».

Фото: © «Татар-информ»

Самая загадочная секта – «Фейки»

Это относительно новое течение в среде фанатов «Ак Барса». Оно начало формироваться, когда набрало ход снижение доверия среди болельщиков к Дмитрию Квартальнову. Отличительная черта «секты» – закрытые профили в соцсетях, отсутствие реальных фотографий в профиле и большое число однотипных комментариев в поддержку Квартальнова. Их посты при внимательном наблюдении можно увидеть сразу в нескольких фанатских пабликах, причем слово в слово.

Злые языки приписывают им контракты с медиаслужбой «Ак Барса», но проверить эту информацию не представляется возможным, поскольку из интернет-пространства они не выходят, несмотря на призывы «БиллоРадикалов» «открыть личико». Интересно, что зарождающаяся группа поклонников Квартальнова практически выродилась и теперь в ней остались преимущественно «фейки».

Фото: © «Татар-информ»

«Татары» диктуют свою политику даже клубу

Но не все «группировки» поклонников «Ак Барса» идентифицируют себя по тренерским категориям. Мы не можем не отметить и такую, как «Татары». Они с уважением относятся к Билялетдинову, но одобрили бы приход в клуб и Анвара Гатиятуллина. Они очень любят Даниса Зарипова, Тимура Билялова, Альберта Яруллина и Эмиля Гарипова.

«Татары» особенно остро пережили уход из клуба Альберта Яруллина и Эмиля Гарипова, из-за чего ругают Квартальнова и руководство клуба. По слухам, в «Ак Барсе» даже решили задобрить «секту», поменяв музыкального сопровождение голов казанцев во время домашних матчей. Ранее после заброшенных шайб звучала композиция из фильма «Пираты Карибского моря», теперь же песня «Татары».

Не нашли себя в этой классификации? Напишите нам, и мы постараемся рассказать всем и о вашей «группировке». Несмотря на шутливый тон данной статьи, проблема раздробленности среди поклонников «Ак Барса» существует. Спортивная редакция «Татар-информа» призывает фанатов к единству и взаимоуважению. Всех с праздником:)