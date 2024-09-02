Квадратные метры для многодетных: как получить субсидию на жилье

Кроме общих мер поддержки, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми, в Татарстане есть специальные программы, которые помогают решить жилищный вопрос многодетным родителям

Фото: © «Татар-информ»

Программа «Жилищный сертификат»

Квартирный вопрос – один из основных в обществе. И особенно острым он становится при появлении в семье детей. А если семья многодетная, жилплощадь тем более актуальная головоломка. Тяжело ли многодетным семьям в Татарстане разрешить квартирный вопрос?

­­– В российском обществе многодетная семья всегда была и остается символом крепких традиций, нравственной опоры и будущего нации. Забота о таких семьях, защита прав и интересов каждого ребенка в них – это не просто задача государства, это наш общий долг и нравственный императив.

Как Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан я уделяю особое внимание многодетным семьям. Мы стремимся не только оперативно реагировать на случаи нарушения прав детей, но и создавать все условия для того, чтобы такие семьи чувствовали всестороннюю поддержку, чтобы каждый ребенок, независимо от количества братьев и сестер, имел возможность расти в атмосфере любви, заботы и благополучия.

Кроме общих мер поддержки, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми, в Татарстане есть специальные программы, которые помогают решить жилищный вопрос многодетным родителям. Например, это программа «Жилищный сертификат». Благодаря ей семьи с пятью и более детьми могут приобрести собственное комфортное жилье.

Квартиру такой семье дадут автоматически? Как скоро? Или надо сначала пройти какую-то процедуру и встать в очередь?

– Нет, дают не квартиру. Семьи с пятью и более детьми имеют право на получение государственного сертификата на улучшение жилищных условий. Такая дополнительная поддержка по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, стала возможна с августа 2022 года.

Именно тогда Кабинет Министров Татарстана своим постановлением утвердил правила выдачи, реализации сертификатов для обеспечения жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заказчик этой программы — Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства нашей республики, а исполнители – органы местного самоуправления нашего региона.

Подчеркну, что предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям – реальная мера поддержки от государства, которая помогает обеспечить комфортные и безопасные условия проживания для семей с детьми.

Но выдают таким семьям не сразу жилье, повторюсь, а именное свидетельство на получение определенной денежной суммы на покупку жилья. Размер этой суммы рассчитывается индивидуально, исходя из количества членов семьи и средней стоимости квадратного метра жилья в регионе.

Этот сертификат можно использовать на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, а также на участие в долевом строительстве. После получения сертификата у семьи есть девять месяцев, чтобы определиться с выбором жилья и заключить договор купли-продажи.

И вы правы, нужно сначала подать заявление для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органы местного самоуправления.

Ирина Волынец: «Предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям – реальная мера поддержки от государства, которая помогает обеспечить комфортные и безопасные условия проживания для семей с детьми» Фото: © «Татар-информ»

Кто может претендовать на субсидию

То есть если в моей семье пять детей, я просто подаю заявление в районную администрацию на участие в этой программе и прикладываю пять свидетельств о рождении? А затем жду приглашения для выдачи сертификата?

– Есть еще некоторые критерии. Дети должны проживать вместе с родителями, а если кто-то из детей уже совершеннолетний, они не должны состоять в этот момент в браке или иметь собственных детей. Потому что если это так, то такие дети считаются создавшими свои семьи и не учитываются при подсчете.

Еще семья-претендент должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Это так, если на каждого ее члена приходится меньше 18 квадратных метров жилой площади. Таков норматив. Еще важно, что при расчете учитывается вся имеющаяся у семьи жилплощадь, соответствующая санитарным нормам.

Еще учитывается история сделок с недвижимостью за последние пять лет. Если в этот период семья продавала квартиру, то ее площадь будет вычтена из общей площади, на которую они могли бы претендовать. Таким образом, государство стремится максимально учесть все факторы, которые могут повлиять на размер помощи, чтобы государственную поддержку получали семьи, действительно остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а не те, кто пытается использовать программу в корыстных целях.

Как происходит рассмотрение такого заявления?

– Предварительный список семей-претендентов, составленный на местах, отправляется Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Это ведомство формирует список участников программы на предстоящий год. Утвержденным этот список возвращается в органы местного самоуправления и в Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан. Именно эта организация ставит семьи на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Когда многодетную семью включат в сводный Реестр семей по республике, ее представитель сможет заключить договор на участие в программе в Межрегиональном представительстве Фонда (МРП). Затем подается заявка на участие в конкурсе по выбору квартиры через личный кабинет по логину и паролю, указанному в договоре. Если площадь выбранного жилья превысит площадь по сертификату, семье предстоит оплатить разницу в ее стоимости. По итогам конкурса семья подписывает в представительстве Госжилфонда протокол выбора жилого помещения.

Орган местного самоуправления направит в Фонд оригинал сертификата на приобретение жилого помещения, а также заявление многодетной семьи для подготовки заявки на оплату в министерство. Министерство, в свою очередь, перечислит средства субсидии на счет Госжилфонда при Президенте РТ в качестве оплаты за жилье.

Если получилось выбрать квартиру так, что сертификатом оплачены 100% ее стоимости, в представительстве Госжилфонда нужно будет получить справку о полной выплате и итоговый акт сверки по договору. С этими документами в МФЦ семье оформят жилое помещение в собственность.

Подчеркну, что такое жилье оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата. Если же покупается два и более жилых помещения, право собственности обговаривают и устанавливают члены семьи.

После подачи заявления и пакета документов органы местного самоуправления в течение 30 дней проводят проверку предоставленных сведений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие документы необходимы, чтобы заявиться в программу

Процесс, очевидно, не быстрый. Следовательно, чем скорее начать собирать документы, тем скорее можно попасть в программу и решить жилищный вопрос. Какие-то еще документы понадобятся, кроме заявления на постановку в очередь и свидетельств о рождении детей?

– Необходимы, конечно же, копии документов, удостоверяющих личность заявителя и супруга, а также:

копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя (свидетельства о браке либо решение (определение) суда о признании членом семьи, об усыновлении или удочерении;

отдельным пунктом – справка из ЗАГСа о семейном положении совершеннолетних детей многодетной семьи и о наличии (отсутствии) у совершеннолетних детей многодетной семьи своих детей;

сведения, подтверждающие количество граждан, проживающих по месту жительства в жилом помещении;

документы (выписки из документов) о наличии или отсутствии прав собственности у заявителя и членов его семьи на жилые помещения, а также об осуществлении сделок по их отчуждению за период не менее пяти лет до даты представления документов;

копия документа на жилое помещение, принадлежащее заявителю и (или) членам его семьи, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи – это ордер, решение о предоставлении жилого помещения, договор социального найма или иные документы;

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

согласие на обработку персональных данных.

После подачи заявления и пакета документов органы местного самоуправления в течение 30 дней проводят проверку предоставленных сведений. Если все условия соблюдены, семья включается в список претендентов на получение жилищного сертификата.

Проконсультировать об участии в программе «Жилищный сертификат» вас всегда могут в администрации по месту жительства или в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане. Нам можно позвонить по телефону (843) 236-61-64 или оставить обращение на нашем сайте в специальном разделе «Интернет-приемная», перейдя по ссылке и заполнив соответствующую форму.