Кузюров: Законопроект по увеличению освоения расчетной лесосеки - на финишной прямой

Законопроект по увеличению освоения расчетной лесосеки, инициированный Татарстаном, вышел на финишную прямую, он должен быть рассмотрен Госдумой России во втором чтении. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Расчетная лесосека - ежегодный допустимый объем изъятия древесины, она в этом году освоена на уровне 20%. Это для нас некорректный, низкий показатель. Расчетная лесосека должна составлять как минимум 80-90%», - сообщил он.

Расчетная лесосека по всем видам рубок в этом году составила в регионе 2,2 млн кубических метров древесины. С начала года она освоена в объеме 430 тыс. кубических метров. Лесхозами заготовлено 190 тыс. кубометров, людьми для собственных нужд – 52 тыс. кубометров, субъектами малого и среднего предпринимательства – 188 тыс. кубометров древесины.

Кузюров пояснил, что допустимого количества вырубки леса недостаточно, чтобы улучшить его санитарное состояние и создать площади для посадки молодых деревьев. А старые деревья подвержены различным заболеваниям.

«Накопленные спелые перестойные насаждения за последние 15 лет уже превысили более 8 млн кубометров. С каждым годом эти накопления увеличиваются. Такая продукция (древесина) неликвидна, для строительного материала не используется. Затраты на заготовку нерентабельны», - пояснил Кузюров.

Для совершенствования лесного законодательства Минлесхозом РТ совместно с Минприроды России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации».

«На сегодняшний день законопроект на финишной прямой, он внесен во втором чтении. Наша законодательная инициатива поддержана Раисом Татарстана. Надеюсь, что мы дойдем до логического завершения, лесхозы получат такую возможность, освоение расчетной лесосеки увеличится в разы. Главная задача лесовода в том, чтобы лес был здоровым», - подытожил Кузюров.

По данным пресс-службы Минлесхоза РТ, с начала года для субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено 12 электронных аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений. По результатам аукционов реализовано более 195 тыс. кубических метров древесины на общую сумму около 57 млн рублей.