Кузюров: За два года зарплата лесников Татарстана выросла на 50%

За последние два года средняя зарплата у сотрудников лесной отрасли Татарстана выросла почти на 50% — до 32 тыс. рублей. Об этом сообщил корреспонденту «Татар-информа» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Проблема текучки присутствует, но она не такая серьезная, чтобы нам мешала достигать производственные результаты. Благодаря поддержке Президента РТ и Правительства мы за последние два года ощутимо скорректировали возможности в части денежного содержания наших лесничеств. Это было хорошим подспорьем, мы смогли мотивировать приход новых кадров. На сегодняшний день средняя зарплата в лесничествах составляет около 32 тыс. рублей. За последние два года рост составил почти 50%», — сказал он.

Спикер также отметил, что из бюджета Татарстана молодым специалистам предоставляется единовременная денежная выплата. На нее могут претендовать молодые специалисты в возрасте до 30 лет при соблюдении нескольких условий.

«Дополнительным импульсом стало то, что мы с прошлого года начали выплачивать подъемные. К нам пришедшие работники с высшим образованием получают разовые выплаты до 300 тыс. рублей. Это очень хорошее подспорье молодым специалистам. Надеемся, что отток кадров окончательно уменьшится. В лесхозах постоянно есть одна-две вакансии, но остро кадровый вопрос уже не стоит», — подчеркнул Кузюров.