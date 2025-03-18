Все леса Татарстана будут патрулировать на воздушном судне Cessna

Во время пожароопасного сезона в лесах Татарстана в 2025 году будет вестись авиапатрулирование. Мониторингом на воздушное судне Cessna 172 будет охвачен весь лесной фонд республики, сообщил сегодня министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине РТ.

«Заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда Татарстана. Исполнителем стал авиационный учебный центр «Авиатор», будет использоваться современное воздушное судно – Cessna 172. Этот самолет отлично подходит для мониторинга благодаря маневренности и надежности. В этом году предусмотрено 265 летных часов», — рассказал он.

Авиапатрулирование пройдет по четырем маршрутам общей протяженностью 2 190 км. Длительность самого дальнего из них составит 5 часов.

«Авиационный мониторинг охватывает площадь в 1 млн 216 тыс. га, а это практически весь лесной фонд нашей республики», — подчеркнул Кузюров.