Кузюров: Участие в выборах — это не только право, но и гражданский долг

Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ

Глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров вместе с супругой Эльвирой проголосовал на участке участке №270 в школе №129. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Я считаю, что участие в выборах — это не только право, но и гражданский долг каждого человека. Ведь именно от избирателей зависит будущее страны», — поделился мнением министр.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).