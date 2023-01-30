Татарстан продлил программу ремонта зданий лесничеств и лесхозов до 2025 года

В 2023–2025 годах в Татарстане должен быть организован ремонт объектов лесничеств и лесхозов на общую сумму 211 млн рублей. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Благодаря поддержке Президента Татарстана [Рустама Минниханова] начиная с 2020 года в республике стартовало поэтапное проведение работ по ремонту административных зданий лесничеств и лесхозов. В 2020–2022 годах проведены работы на 43 объектах на общую сумму 209 млн рублей», — проинформировал он.

«В зависимости от состояния зданий были выполнены внутренние и наружные отделочные работы, установлены пластиковые окна, проведен ремонт систем вентиляции, электроснабжения и отопления», — уточнил докладчик.

В текущем году было принято решение о продлении этой программы до 2025 года. Таким образом, на 2023–2025 годы запланирован ремонт еще 43 объектов.