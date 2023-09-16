Кузюров рассказал о планах по посадке деревьев и борьбе с шелкопрядом в Татарстане

Основные работы по лесовосстановлению в 2023 году в Татарстане выполнены. За неделю октября в ходе природоохранной акции будет высажено около миллиона саженцев деревьев по всей республике. Об итогах работы в этом лесокультурном сезоне и планах на осень журналистам рассказал сегодня министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров.

«Основные работы по воспроизводству и лесовосстановлению мы проводим в весенний период. В этом году работы по лесовосстановлению выполнены на 5,3 тыс. га, выращено около 30 млн штук посадочного материала в 51 базисном лесном питомнике», — сообщил он.

Спикер отметил, что засушливое лето внесло некоторые коррективы в работу, в питомниках были проведены пересевы.

«Мы обеспечили посадочным материалом лесной фонд. На данный момент заготовлено около 300 тыс. кубометров различной древесины», — подчеркнул Кузюров.

Спикер добавил, что кроме стандартного посадочного материала в питомниках выращиваются декоративные культуры для озеленения городов. А в скором времени по всей республике пройдут традиционные акции по посадке леса и уборке территорий от мусора.

«За неделю в рамках акции по посадке леса — с 7 по 14 октября — будет высажено около миллиона саженцев по всей республике. Это масштабная республиканская акция, центральные мероприятия состоятся 14 октября на казанских площадках», — проинформировал Кузюров.

Он напомнил, что федеральный лесной фонд по республики составляет 17,5%, Ещё 2% составляют зеленые насаждения на землях иных категорий. Таким образом, около 20% территории Татарстана занимают лесные насаждения.

«Леса — живой организм, в лесном фонде есть успехи и проблемы. Мы вносим постоянно инициативы на законодательном уровне, ведём работу с депутатами Госдумы России. Надеюсь, что нас поддержат. Это касается спелых и перестойный насаждений, особенно в закамских лесах», — сообщил Кузюров.

По его словам, в закамской зоне ситуация стоит остро, там требуются немедленные действия по уборке старых насаждений, подготовке почвы и посадке молодых деревьев.

Кроме того, в этом году в лесах республики были отмечены вспышки очагов опасного вредителя — непарного шелкопряда.

«Это последствия тёплых зим за последние 5-6 лет и засушливого летнего периода, а также уменьшения семейства энтомофагов (других организмов, способствующих предотвращению размножения этого вредителя — примеч.«ТИ»), но у нас есть все средства и силы для борьбы с этим вредителем. Обработки продолжатся в весенний период», — заключил Кузюров.