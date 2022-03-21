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Экология
21 марта 2022  15:44
Наталья Рыбакова

Минлесхоз рассказал, какие вредители угрожают лесам Татарстана

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Для борьбы с вредителями часть лесов Татарстана будет обработана препаратами. Санитарная обработка начнется после схода снежного покрова, с началом лесокультурного сезона. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров перед мероприятием, посвященным Международному дню лесов, в Казани.

«К счастью, в лесах республики масштабных и больших очагов поражений не имеется, но локальные вспышки мы ощущаем. В прошлом году в Азнакаевском и Бугульминском лесничествах со стороны башкирских лесов был шелкопряд. Для всех вредителей существует свой план действий. Мы оперативно реагируем. Для этого из резервного фонда Рослесхоза выделяются необходимые препараты. Своевременно мы начинаем опылять и обрабатывать леса, следим за ликвидацией вредителей. Кроме шелкопряда хвойные деревья страдают от корневой губки. Для ликвидации болезней почвы мы также стараемся принимать меры в части уборки ликвидной древесины, санитарных рубок», — сказал он.

Кузюров отметил, что по статистике за последние два-три года площадь лесов Татарстана, подверженных вредителям, стала меньше. Однако пока еще остаются вопросы по уборке неликвидной древесины, ветровалов и завалов.

«Обработка препаратами начнется после схода снежного покрова, с началом лесокультурного сезона. В мае и июне мы проведем обследования», — добавил Кузюров.

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