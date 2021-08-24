Кузюров призвал грибников отложить посещение лесов на три недели

Из-за аномальной жары этим летом грибов в лесах Татарстана немного. К тому же из-за высокого класса пожароопасности власти региона опять могут закрыть леса. Данное ограничение распространится и на грибников, предупредил сегодня на брифинге в Доме Правительства республики глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

«Грибы растут в комфортных климатических условиях. Возможно, где-то локально они и будут. Ограничение пребывания граждан в лесах касается всех. Просьба ко всем жителям республики — в ближайшие три недели не посещать леса. Сквозные проезды через них не запрещены», - заметил глава ведомства.

В этом году постановлением Кабмина РТ четыре раза вводились ограничения на пребывание граждан в лесах республики. Они действовали в периоды с 14 мая по 3 июня, с 16 июня по 6 июля, с 9 по 29 июля и со 2 по 22 августа. В настоящее время на рассмотрении в Кабмине РТ находится еще один такой документ.