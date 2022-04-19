Кузюров предупредил об уголовной ответственности за пожары в лесах из-за сельхозпалов

Сельхозпалы приводят к лесным пожарам, а иногда из-за них сгорают целые населенные пункты. Об уголовной ответственности за такие происшествия предупредил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Поджигая сухую траву, люди не думают, что не смогут проконтролировать ситуацию, управлять быстро меняющим направление ветром, погодными условиями. Обычная невнимательность может повлечь за собой переход огня с сельхозпалов на лесной фонд. Таким образом, лесному фонду наносится ущерб, а это уже 261-я статья УК РФ. Нельзя сжигать сухую траву. Если сельхозтоваропроизводитель сознательно жжет траву, то будет лишен субсидий. Документ уже вступил в силу», — напомнил он.

Кузюров добавил, что после 25 апреля в Татарстане будет введен особый противопожарный режим. В это время штрафы за соответствующие нарушения будут увеличены.

В частности, нарушение правил пожарной безопасности в обычное время влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — до 200 тыс. рублей. Если нарушение повлекло за собой возникновение лесного пожара и лесам был причинен ущерб, то содеянное может повлечь уголовную ответственность по статье 261 Уголовного кодекса РФ.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.