Кузюров не рекомендовал запускать фейерверки в лесах в новогодние праздники

В Татарстане с 20 декабря до 9 января вводится особый противопожарный режим. Можно ли в это время запускать фейерверки и жарить шашлыки в лесах, рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Я бы не рекомендовал разводить костры и фейерверки в лесах. Во-первых, есть соответствующие правила пожарной безопасности не только в пожароопасный период, но и вообще в целом на объектах. Мы постоянно объясняем гражданам, в каких местах можно жарить шашлыки. Теоретически это не запрещено, но есть жесткие ограничения. Какие условия должны быть выдержаны? Нужно выбрать соответствующее место, установить соответствующее оборудование, выкопать ямку. Но я бы предостерег от этого. А фейерверки в лесах вообще запрещены. Это как — зайти в хороший, растущий лес и там пускать фейерверки? Есть много доступных мест. Люди у нас понимающие, неравнодушные, и они не будут так делать», — сказал он.

В период действия особого противопожарного режима установлен запрет на использование пиротехнических изделий с 1-го по 3-й класс опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек, на определенных территориях. Согласно постановлению Кабмина РТ, пиротехнику нельзя использовать в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог) и топливно-энергетического комплекса, в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог и частных домовладений, а также в пределах 30 метров от многоквартирных жилых домов.

В период действия особого противопожарного режима административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются. Для физических лиц они составляют от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, для предпринимателей (без оформления юридического лица) — от 30 до 40 тыс. рублей, а для юрлиц — от 200 до 400 тыс. рублей.