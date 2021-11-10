Кузюров: лесные питомники Татарстана перевыполнили план по сеянцам и саженцам на 7%

В базисных лесных питомниках в этом году выращено 33 млн штук сеянцев и саженцев. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В лесном селекционно-семеноводческом центре Татарстана выращено 12 млн. штук саженцев с закрытой корневой системой. Это 24,6 млн штук саженцев хвойных пород, 7,7 млн штук — лиственных пород и 0,7 млн штук саженцев кустарников. Производство посадочного материала является дополнительным показателем регионального проекта „Сохранение лесов в РТ“ в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“», — сказано в сообщении.

Как сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, в этом году республика перевыполнила план на 7% и вырастила 33 млн штук сеянцев. Этого количества достаточно для проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках регионального проекта в 2022 году.

Всего в республике Татарстан насчитывается 51 базисный лесной питомник. Также специалисты лесной отрасли выращивают посадочный материал в теплицах. Такая практика распространена в Приволжском, Ислейтарском, Бугульминском, Арском и других лесхозах.