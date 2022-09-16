«Кузница кадров для АПК»: Минниханов вручил КГАУ орден «За заслуги перед РТ»

В Татарстане налажена успешная подготовка высококвалифицированных кадров для аграрной и лесной отраслей, в основе которой — десятки лет упорной научной работы сотрудников Казанского государственного аграрного университета. Об этом на торжественном мероприятии в честь столетнего юбилея вуза заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что за долгие годы своей работы КГАУ выпустил более 40 тыс. специалистов для сельского и лесного хозяйства.

«Данный вуз является настоящей кузницей квалифицированных кадров, которые обеспечивают успешное функционирование агропромышленного комплекса нашей республики и всей страны в целом. Это ведущие специалисты в своих отраслях, ученые и управленцы», — обратился к собравшимся в зале Рустам Минниханов.

По его словам, сегодня перед вузом открываются новые горизонты развития — создание дополнительных компетенций обучения, а также наращивание общего количества обучающихся в его стенах студентов.

«Вуз активно развивается. На его базе разработана и реализована инновационная модель взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-сообщества. Созданы демонстрационные и учебно-производственные центры. Научные школы вуза занимают лидирующие позиции в отечественной сельскохозяйственной науке по широкому спектру направлений. Университет выступает в качестве площадки для разработки и внедрения новых технологий в АПК», — подчеркнул Президент РТ.

Итогом многолетнего научного труда специалистов КГАУ стало присвоение коллективу вуза ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Рустам Минниханов торжественно прикрепил знак ордена на знамя университета под аплодисменты действующих сотрудников и ветеранов учебного заведения.

«Коллектив университета награжден этим орденом за выдающиеся заслуги в развитии науки и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства», — резюмировал Президент Татарстана.

Следом прошла церемония вручения государственных наград сотрудникам университета. По окончании официальной части торжества мероприятие продолжилось исполнением песен, сценическими выступлениями и поздравлениями в честь векового юбилея КГАУ.