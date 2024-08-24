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«Кузница брендов»: в Казани проходит фестиваль «Печән базары»
На Сенном базаре по улице Шигабутдина Марджани в Казани проходит фестиваль «Печән базары». В течение дня на площадке можно увидеть (и приобрести) тысячи предметов современной татарской моды, принять участие в лотереях, лекториях и кинопоказах, а также попасть на музыкальный концерт. О том, как фестиваль татарской культуры из флешмоба превратился в кузницу национальных брендов, – в материале «Татар-информа».
«Мы часто говорим о национальном коде. Это одна из самых продуктивных и удачных форм трансляции нашего татарского кода», – считает председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
Фестиваль «Печән базары» начинался в 2013 году как городской флешмоб в память о татарском поэте Габдулле Тукае.
«Мы подумали, что Габдулла Тукай был молодой — ему было всего 27 лет. Наверняка он бы хотел, чтобы его вспоминали по-молодежному», — поделилась автор идеи фестиваля Гульназ Бадретдинова.
Сенной базар — место, которое неизменно ассоциируются с Тукаем. Здесь он жил, этому рынку он посветил целую поэму. Сегодня эта улица стала местом «тусовки» современной татарской молодежи. Уже в первые годы существования фестиваля существовала цель — популяризовать татарский костюм.
«Уже тогда начали появляться татарские дизайнеры. Кто-то делал открытки, календари, свитшоты. Их было немного, но нам хотелось их поддержать», — рассказала Бадретдинова.
Десять лет назад найти одежду с татарской «айдентикой» (визуальное восприятие — прим. Т-и) было очень сложно — не существовало площадки, где дизайнеры могли открыто заявить о себе большой аудитории.
«В любой день я могу пойти в торговый центр, где будут брендовые вещи, масс-маркет — а татарских не будет. Мне показалось, что эта ситуация ненормальная. В столице Татарстана такого быть не должно», — считает Бадретдинова.
Сейчас «Печән базары» — ежегодный фестиваль. Количество дизайнеров выросло в сотни раз. Как вспоминает Гульназ Бадретдинова, в первом мероприятии принимали участие 12 дизайнеров, а в этом году организаторы приняли более 500 заявок со всей России и из-за рубежа. На данный момент площадка не может разместить такое огромное число «резидентов», поэтому были отобраны около 100 дизайнеров.
«Я часто вижу на улице девушек в сережках, брошках, свитшотах, футболках и понимаю — это было куплено у нас. Раньше так одевались только мы и наш круг, теперь — жители Казани», — рассказала Бадретдинова.
Многие дизайнеры появились благодаря «Сенному базару»: Daniiar, Aigel Salakhova, Your Yool. Сейчас это бренды премиум-класса. Одна из целей фестиваля – дать старт национальным брендам.
В прошлом году фестиваль принял около 40 тысяч посетителей. В следующем году он будет проходить в рамках «Национального собрания», поэтому площадку «Печән базары» планируют расширить до двух улиц и растянуть событие на два дня.
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