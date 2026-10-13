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На главную ТИ-Спорт 13 октября 2026 08:35

Кузнецову закрыли вход в раздевалку «Трактора» после инцидента в нетрезвом виде

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Кузнецову закрыли вход в раздевалку «Трактора» после инцидента в нетрезвом виде
Фото: скрин трансляции

Хоккеисту и воспитаннику челябинского хоккея Евгению Кузнецову запрещён вход в раздевалку «Трактора» после инцидента. Об этом сообщает журналист Дмитрий Федоров в передаче «Это хоккей, брат».

По данным Федорова, 34-летний нападающий находился на матче «Трактора» в ложе для VIP-гостей в состоянии алкогольного опьянения. После игры Кузнецов отправился в раздевалку клуба, объяснив свое появление охране тем, что он «уставший от алкоголя». Сотрудники пропустили хоккеиста, учитывая его статус легенды челябинского хоккея, однако теперь подобное повторяться не будет — доступ в раздевалку ему закрыт.

Напомним, что Кузнецов начинал сезон-2026/2027 в «Сибири», но покинул новосибирский клуб в начале октября по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что причиной стала тяжёлая болезнь отца хоккеиста. Ранее Кузнецов выступал за «Трактор» с 2010 по 2014 год, после чего уехал в НХЛ.

#ХК Трактор
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