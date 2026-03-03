Кузнецов своим фирменным буллитом принес победу «Салавату Юлаеву» над «Адмиралом»

Фото: hcsalavat.ru

Нападающий Евгений Кузнецов стал главным героем встречи между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом». Матч проходил во Владивостоке и завершился победой уфимцев со счетом 2:1 (по буллитам).

Форвард Евгений Кузнецов забил не только с игры в третьем периоде, но и единственный среди хоккеистов реализовал послематчевый буллит.

Нападающий исполнил попытку в своем фирменном «замедленном» стиле.

После 61 матча «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 68 очками.