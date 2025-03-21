Кузнецов сказал, что восстановился после травмы и сыграет в завтрашнем матче с «Торпедо»

Фото: ska.ru

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что полностью восстановился после травмы и сыграет в завтрашнем матче против «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард поблагодарил сотрудников тренерского и медицинского штабов за работу над его восстановлением, а также сказал, что клуб помогал его семье с бытовыми вопросами.

«Я возвращаюсь в команду, очень этому рад. Был в постоянной коммуникации с тренерским штабом и докторами – постоянно мониторили мое состояние. С нетерпением ждал возвращения. Благодарю тренеров и медицинский персонал за работу над моим восстановлением. Клуб помогал семье со всеми бытовыми вопросами. Были созданы все условия для скорейшего возвращения. Тесты показали, что я в порядке. Чувствую, что готов играть. Спасибо болельщикам за поддержку. Скоро увидимся на льду», – передает слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, последний раз Евгений играл 22 февраля в матче против «Куньлуня» (4:6). 28 февраля стало известно, что его внесли в список травмированных. С того момента он восстанавливался от повреждений.

В данный момент СКА идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. Матч против «Торпедо» состоится завтра, 22 марта, в 17:00 по мск. Эта встреча станет последней для «армейцев с Невы» в текущей «регулярке».