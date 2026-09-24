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На главную ТИ-Спорт 24 сентября 2026 15:09

Кузнецов пропустит матч с «Ак Барсом» из-за травмы

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Кузнецов пропустит матч с «Ак Барсом» из-за травмы
Фото: ХК "Сибирь"

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов не примет участия в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».

Форвард получил повреждение колена еще в игре с «Сочи» (5:1), где, по словам главного тренера Ярослава Люзенкова, отыграл «на одной ноге».

«Евгений в принципе отыграл на одной ноге. На раскатке у него колено защемило. Думали играть в три центральных, но он сказал, что готов выйти. Мы его затейпировали, он отыграл матч», — приводил слова Люзенкова «Матч ТВ» .

Матч «Сибирь» — «Ак Барс» состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. В стартовом матче сезона 5 сентября «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в Казани по буллитам (4:3 Б) .

#ХК Ак барс
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