Кузнецов помещен на драфт отказов, откуда его может забрать «Салават Юлаев»

Фото: metallurg.ru

Сегодня «Металлург» отправил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов КХЛ. Отметим в течение 48 часов его может забрать другой клуб. По данным некоторых источников 33-летним форвардом интересуется «Салават Юлаев».

Евгений Кузнецов пополнил ряды магнитогорского клуба в начале сезона-2025/26. За уральцев он отыграл 15 матчей и заработал 9 очков, забросив одну шайбу и отдав восемь результативных передач.

В КХЛ до «Металлурга» Кузнецов выступал за «Трактор» и СКА. Всего на его счету в регулярном чемпионате и плей-офф 311 встреч и 216 (92+124) очков. Также форвард провел 12 сезонов в НХЛ за «Каролину» и «Вашингтон».

«Салават Юлаев» после 41 встречи занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками. Ближайший матч уфимцы проведут 5 января против «Нефтехимика» у себя дома. Начало матча в 14:30 мск.