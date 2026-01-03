news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 января 2026 12:20

Кузнецов помещен на драфт отказов, откуда его может забрать «Салават Юлаев»

Читайте нас в
Телеграм
Кузнецов помещен на драфт отказов, откуда его может забрать «Салават Юлаев»
Фото: metallurg.ru

Сегодня «Металлург» отправил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов КХЛ. Отметим в течение 48 часов его может забрать другой клуб. По данным некоторых источников 33-летним форвардом интересуется «Салават Юлаев».

Евгений Кузнецов пополнил ряды магнитогорского клуба в начале сезона-2025/26. За уральцев он отыграл 15 матчей и заработал 9 очков, забросив одну шайбу и отдав восемь результативных передач.

В КХЛ до «Металлурга» Кузнецов выступал за «Трактор» и СКА. Всего на его счету в регулярном чемпионате и плей-офф 311 встреч и 216 (92+124) очков. Также форвард провел 12 сезонов в НХЛ за «Каролину» и «Вашингтон».

«Салават Юлаев» после 41 встречи занимает 8 место в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками. Ближайший матч уфимцы проведут 5 января против «Нефтехимика» у себя дома. Начало матча в 14:30 мск.

#хк Металлург #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

2 января 2026
Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

2 января 2026