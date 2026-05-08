Кузнецов не останется в «Салавате Юлаеве»: куда дальше полетит «птичка» в КХЛ?

Как сообщает агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев, нападающий не останется в «Салавате Юлаеве» на следующий сезон. Чем продиктовано решение уфимского клуба и какова дальнейшая судьба форварда в КХЛ – в материале «ТИ-Спорта».





Кузнецов провел неплохой сезона за «Салават Юлаев», особенно при нем прогрессировали Сучков и Жаровский

С момента возвращения в Россию Евгения Кузнецова из НХЛ путь хоккеиста в КХЛ трудно не назвать тернистым. Сначала неудачный сезон в СКА с обилием травм, далее тяжелый период в «Металлурге» и череда конфликтов с наставником уральцев. Далее переход в «Салават Юлаев», который пусть и дал Кузнецову определенную вспышку, однако, судя по всему, тоже завершится без счастливого конца, ведь как сообщил агент игрока Шуми Бабаев, переговоров с Евгением о продлении контракта уфимская сторона не ведет.

Кузнецов присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе 2026 года. Тогда нападающий переезжал в Уфу в статусе очень проблемного игрока. За первую часть сезона в «Металлурге» Евгений Кузнецов провел лишь 15 матчей, набрав в них 9 (1+8) очков. Разин на пресс-конференциях не стеснялся критиковать форварда, говорил о его слабой физической форме и недисциплинированности.

В конечном итоге, «Металлург» и Кузнецов прекратили сотрудничество. А «Салават Юлаев», так скажем, протянул руку помощи Евгению. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов был крайне заинтересован в приглашении нападающего. По факту, «Салават Юлаев», проворачивая этот трансфер, ничем не рисковал. Кузнецова подписали на почти минимальные деньги (около 10 млн рублей), а высоких задач перед собой команда не ставила. Еще в сентябре-октябре прошлого года «Салават Юлаев» рассчитывал максимум на выход в плей-офф.

Однако после Нового года ситуация с результатами у уфимцев переменилась. Сказалось возвращение из Северной Америки Шелдона Ремпала, который моментально стал лидером атаки «Салавата Юлаева». А с приходом Евгения Кузнецова еще ярче засияли молодые звезды уфимцев в лице Александра Жаровского и Егора Сучкова. Для первого дебютный полноценный сезон в КХЛ сложился настолько удачно, что в прессе всерьез заговорили о скором отъезде нападающего в «Монреаль». Сучков, в свою очередь, провел самый результативный сезон в КХЛ по заброшенным шайбам (15).

Кузнецов хотел остаться в Уфе, но не срослось…

Мастерство и светлая голова Кузнецова позволяли ему компенсировать недостаток скорости и физической формы. А харизма Евгения привела «Салавату Юлаеву» определенное количество новых болельщиков. Многие игроки уфимцев в раздевалке отмечали, что Кузнецов внес в нее некоторого шарма. Шутки и юмор нападающего легко снимали напряжение в трудные для команды периоды.

Кузнецову в Уфе было хорошо. Он сам в раздевалке не стеснялся публично заявлять, что в «Салавате Юлаеве» ему бы хотелось завершить карьеру в КХЛ. Тем не менее, именно со стороны уфимского клуба пошла инициатива не продлевать соглашение с Евгением. Почему? Скорее всего, дело в финансовом вопросе.

Если бы Кузнецов согласился играть за прежние 10 млн рублей в год, конечно, руководство предложило нападающему новый контракт. Однако подобная сумма вряд ли устраивает самого нападающего.

Вероятно, сторона форварда запросила вдвое, а то и втрое больше, по сравнению с прежними деньгами. А подписывать Кузнецова на 35-40 млн рублей, это, конечно, риск для руководства уфимцев. Ведь проблемы с дисциплиной у нападающего никто не отменял. А по ходу прошлого сезона Кузнецов несколько раз выбывал из-за травм на определенный период.

Куда в КХЛ дальше отправится Кузнецов?

Несколько источников передают, что сейчас к Евгению Кузнецову активно присматриваются два клуба КХЛ – «Шанхай Дрэгонс» и «Трактор».

Присоединяясь к китайскому клубу, нападающий не будет находиться под громадным психологическим давлением. У Кузнецова будет свобода действий и гарантированное игровое время. А большой опыт выступления в НХЛ позволит легче адаптироваться среди североамериканских нападающих.

В этом плане, вариант с «Трактором» – более контрастный. Большой хоккейный город, который из сезона в сезон ставит основной задачей – победу в Кубке Гагарина. И тут уже и Кузнецов может стать заложником высоких ожиданий, и поблажек в адрес игрока будет допускаться, конечно, меньше.

Вне сомнений, Евгений Кузнецов – лицо самобытное для нашего хоккея. И хотелось бы, чтобы нападающий дальше радовал поклонников КХЛ своим выступлением. Но к выбору будущей команды в лиге Кузнецову придется подойти сверхответственно.